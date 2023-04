Una panchina rossa dedicata a Vanessa Simonini

Ancora una panchina rossa contra la violenza di genere. Va ad aggiungersi alle oltre 120 che rendono la Valle del Serchio una bandiera che sventola per la prevenzione e la sensibilizzazione sul drammatico tema. Inaugurata una panchina dedicata alla memoria di Vanessa Simonini, vittima di femminicidio a 20 anni, nella sede della sezione Media Valle della Croce Verde di Lucca, a Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli. Presenti all’evento, con il sindaco Marcio Remaschi, il presidente della Croce Verde di Lucca, Daniele Massimo Borella, Enrica Gatti, delegata della sezione Media Valle, la presidente della Commissione Pari Opportunità locale, Nadia Poli, Lara Baldacci, assessore alle Pari opportunità e politiche di genere e il presidente di Cesvot Lucca, Pierfranco Severi. Con loro, le volontarie del Centro antiviolenza e punto di ascolto della Valle del Serchio "Non ti scordar di te" e la mamma di Vanessa Simonini, Maria Grazia Forli.

"Un simbolo per non dimenticare", la scritta che caratterizza la panchina, dove una targhetta ulteriore ricorda tutti i numeri utili per contattare i centri antiviolenza in lucchesia e alcuni versi struggenti di una poesia dedicata a Vanessa dalla mamma rafforzano il senso caratterizzante di questo simbolo, rosso come il sangue delle vittime.

Fio. Co.