Una nuova assistente sociale Comune assume la dottoressa Lovi

Da tanti anni oramai il Comune non aveva più una propria assistente sociale, in grado quindi di seguire con maggiore consapevolezza e conoscenza le situazioni e le problematiche esistenti sul territorio. Ora la lacuna è stata colmata con l’assunzione da parte dell’amministrazione comunale della dottoressa Giulia Lovi, laureata all’Università di Pisa in Scienze del servizio sociale. "Un traguardo raggiunto - sottolineano la sindaca Campani e l’assessora al Sociale Giannotti, - , grazie ad una gestione oculata e attenta delle risorse comunali e alla sensibilità dell’amministrazione Campani nei confronti delle fasce di popolazione più in difficoltà". "Il servizio, dunque, non sarà più condotto insieme al Comune di Coreglia - conclude la Campani - , ma sarà totalmente dedicato alla cittadinanza barghigiana".

Luca Galeotti