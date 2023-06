Una nuova ambulanza per la comunità e il ritorno della Tavolata

Due eventi in una settimana di notevole importanza per la comunità di Montecarlo, a cura della locale Misericordia. Tutto nel nome dell’ex Governatore dell’Arciconfraternita, Mario Davini, che l’aveva guidata per decenni, scomparso il primo giugno di due anni fa per un malore improvviso. Spostata per ragioni organizzative a domenica 25 giugno l’inaugurazione della nuova ambulanza a Montecarlo, evento molto atteso e sempre festeggiato perché comunque è sempre un mezzo di soccorso in più destinato a cercare di salvare vite. In mattinata solenne benedizione alla sede di località Fornace. Il parco veicoli a disposizione si amplia sempre di più. Questo, tra l’altro, sarà intitolato proprio al Governatore che per decenni ha ha retto le sorti dell’associazione di volontariato. Senza dubbio un evento che sarà assai seguito.

Altra iniziativa clou, quella che andrà in scena sabato primo luglio in piazza d’Armi, con l’edizione numero 22 della Tavolata, manifestazione ideata e progettata proprio da Davini. In pratica tutto (o quasi) il paese sul colle del Cerruglio partecipa ad una cena il cui ricavato va in opere di solidarietà e che serve comunque a cementare il senso di aggregazione e di inclusione nella comunità. Fino a due anni fa l’evento si svolgeva proprio nelle vie del centro storico, in particolare in via Roma.

Poi si è deciso di cambiare, in effetti piazza d’Armi è una location suggestiva, già sperimentata per la festa del vino di settembre del resto, sotto i bastioni delle antiche Mura ma anche a contatto con il parco, il verde e la natura. L’obiettivo è fare del bene, attraverso il ricavato della manifestazione e per questo si punta a superare il record di qualche anno fa, con 600 partecipanti. Piazza d’Armi si presta benissimo per raggiungere questo traguardo. Per il paesino fondato da Carlo IV di Boemia due date da segnare sul calendario, nel nome di Mario Davini.

