Una notte all’opera Ospite Farnocchia

Seconda edizione dell’evento una "Notte all’opera - premio stelle della lirica", che quest’anno andrà al Soprano di fama internazionale Serena Farnocchia . La serata organizzata dalla Pro Loco di Bagni di Lucca e Accademia dei Provvidi, con il patrocinio del comune di Bagni di Lucca prosegue il suo percorso nell’organizzazione di eventi di grande livello Artistico per avvicinare tutti alla grande musica. La direzione artistica è del Tenore Lucchese Claudio Sassetti presenterà Roberto Ragghianti. Serena Farnocchia, nata a Pietrasanta, ha studiato canto con il baritono Gianpiero Mastromei. Giovanissima vincitrice di vari concorsi in tutta Europa e del prestigioso "Pavarotti Voice Competition" a Philadelphia. In caso di maltempo l’evento verrà spostato al vicino Teatro Accademico.

M.N.