Una mostra a cielo aperto Ecco "Le porte di Barga" Per scoprire le bellezze

Un percorso museale a cielo aperto per dare il benvenuto di Barga e agli altri suoi paesi. Sei opere che rimarranno in mostra fino al 3 settembre e che raccontano il territorio barghigiano in modo inedito, unendo arte a promozione, valorizzazione del territorio a diffusione della cultura per tutti. Un’esposizione che faccia capire a chiunque varca le porte del territorio, la storia e la bellezza che lo contraddistinge.

La particolare mostra si intitola "Le Porte di Barga", ed è stata inaugurata giovedì 3 agosto, con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere i tesori e le particolarità del comune.

Ideato dalla pittrice barghigiana Sandra Rigali, questo percorso espositivo è una specie di mappatura dei luoghi-chiave del territorio comunale con una mostra d’arte contemporanea che coinvolge Fornaci di Barga, Castelvecchio Pascoli, Barga capoluogo, zona montana, Ponte all’Ania, torrente Corsonna. Il museo a cielo aperto è visibile a Fornaci di Barga, in piazza 4 novembre - via Repubblica, dove Tony Philips presenta "Cento e oltre anni di una storia, dall’agricoltura all’industria attraverso la guerra"; a Castelvecchio Pascoli, in via Giovanni Pascoli, è la volta di Sandra Rigali con "Il luogo prescelto dalla poesia"; La strada di Loppia in loc. Palmente ospita l’opera Swietlan Nicholas Kraczyna, "Barga, dietro la curva l’incanto". Per la zona montana, lungo la Provinciale 11 per Pegnana, si viene accolti da "La montagna ricca e magica" a cura di Fabrizio Da Prato, mentre a Ponte all’Ania, via Nazionale largo Ridano Marsigli, è la volta di Giulia Noeyes con "La prima porta del Comune: Barga, il ponte e il fiume". Un insieme di tante opere che hanno come legame quello di dare risalto e valore al territorio, rendendolo ancora più speciale per tutti coloro che vi arrivano.

Infine, omaggio al Torrente Corsonna, in via Mordini, a Castelvecchio, con Keane e la sua opera dal titolo "Una risorsa antica da preservare". Dunque adesso, come ha spiegato Rigali presentando la mostra, sei angoli emblematici del paese si trovano a ospitare in maniera permanente la riproduzione di un’opera pittorica site specific, pensata appositamente per quel luogo, realizzata per l’occasione con l’obiettivo di valorizzare e rivitalizzare sia il luogo sia il tessuto sociale, rimasti traumatizzati dall’emergenza della pandemia. Questo percorso vede il sostegno del comune di Barga e della Regione Toscana .

