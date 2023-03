Una mini stagione, ma di qualità Da Lella Costa a Ballantini all’Ort Ecco le tre date in Auditorium

Lella Costa, Dario Ballantini e l’Orchestra Regionale della Toscana. Parte con questi protagonisti la mini stagione teatrale a Porcari, in sinergia con Fondazione Toscana Spettacolo. Un periodo anomalo, ma dettato dalla manutenzione e dall’efficientamento energetico dell’Auditorium che avrà anche un innovativo sistema di condizionamento dell’aria. Poi lo spettacolo passerà il testimone all’Estate porcarese (è caccia gli sponsor in questo periodo) e che avrà meno date, ma più qualità, con un tema preciso, la sostenibilità.

Ritornando al programma degli spettacoli dell’Auditorium, il cartellone è stato illustrato dal sindaco, Leonardo Fornaciari e dall’assessore alla Cultura Eleonora Lamandini la quale ha parlato di rinascita primaverile degli spettacoli e dell’Auditorium stesso dopo i lavori. Si parte domenica 23 aprile (alle 21, come per tutti gli spettacoli) con Lella Costa in "Se non posso ballare... non è la mia rivoluzione". Un progetto drammaturgico di Serena Sinigaglia, ispirato a "Il catalogo delle donne valorose" di Serena Dandini. In scena donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese, che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili.

Sabato 6 maggio sarà la volta di Ballantini e Petrolini. L’istrionico inviato di "Striscia" porta a teatro un cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile con la consueta maniacale dedizione al totale camuffamento. Tra un personaggio e l’altro l’artista livornese utilizza una sorta di camerino aperto. Sarà la grande musica a concludere la rassegna sabato 13 maggio. L’Ensemble di Ottoni e Percussioni dell’Ort (Orchestra regionale della Toscana) e la voce recitante di Isabella Brogi portano sul palco Sebastian Bach in chiave jazz. Biglietti intero: 15 euro, ridotto over 65 e possessori Carta dello spettatore 12; studenti universitari possessori della carta Studente della Toscana e biglietto futuro under 35, in collaborazione con Unicoop Firenze: 8 euro.

Per Informazioni e prenotazioni si può contattare i numeri telefonici: 320.6320032 - 339.1513338, oppure email: [email protected] Nomi importanti e temi su cui riflettere e sorridere, per una stagione culturale breve, ma intensa.

Massimo Stefanini