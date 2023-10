Una microcalamità con danni. Dopo la pioggia, il vento forte

L’ondata di maltempo con pioggia e vento sembra passata. Almeno per oggi si parla di una pausa, purtroppo temporanea. Ieri in Lucchesia i problemi maggiori sono stati causati dal forte vento e dalle frane provocate dalle piogge di mercoledì e giovedì. Vigili del fuoco e squadre della Protezione civile sono rimaste in azione senza sosta.

Molte le frane, gli allagamenti delle abitazioni e gli alberi abbattuti dal vento e dalle forti piogge, molti dei quali finiti sulle strade, sui cavi elettrici o telefonici causando ulteriori disagi alla popolazione. Per far fronte a questa microcalamità, che ha visto anche oltre 40 interventi in coda, il comando di Lucca dei Vigili del fuoco ha previsto il richiamo di personale fuori servizio e il supporto di moduli operativi provenienti dalle province limitrofe.

Da segnalare anche le infiltrazioni e l’allagamento di due aule della sede provvisoria del liceo “Paladini” di Lucca, ospitate nei container fuori dall’ex ospedale Campo di Marte. Ieri la protesta ha portato i ragazzi della terza B del liceo economico sociale a organizzare una manifestazione in strada, di fronte ai box della scuola. Sono intervenuti Vigili del fuoco e tecnici della Provincia che ha promesso una soluzione rapida, anche approfittando della chiusura delle scuole la prossima settimana in occasione della manifestazione Lucca Comics and games.

Per la cronaca ieri, dalla mezzanotte di giovedì e fino a ieri sera, le zone con maggiori quantitativi di pioggia sono state quelle della Garfagnana e della Media Valle del Serchio con punte fino a 94 millimetri. Soltanto 7,6 i millimetri di pioggia caduti sul centro storico di Lucca. I livelli idrometrici del fiume Serchio, alimentati dalle piogge nella valle, sono stati in crescita fino alla tarda mattinata di ieri sfiorando in alcuni casi la prima soglia di attenzione. Preoccupanti le raffiche di vento arrivate a velocità di 139 chilometri l’ora a Foce a Giovo, 127 sul Monte Romecchio, 107 sulle Pizzorne e 80,6 chilometri l’ora sul Monte Pisano nord. Vento che ha danneggiato tetti, tettoie e strutture mobili anche in città.

Le previsioni per il week end indicano di nuovo pioggia da domenica e purtroppo anche nella prossima settimana. Le previsioni a lungo termine basate sul concetto di incertezza, finora sembrano impattare sulla manifestazione Comics and games.

Paolo Mandoli