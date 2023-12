Una messa in Cattedrale poi le premiazioni: "Ben 6143 interventi"

Oltre seimila gli interventi dei vigili del fuoco di Lucca nel 2023, come spiegato dal comandante Calogero Daidone ieri durante le celebrazioni della protettrice Santa Barbara. Prima una messa in San Martino (nella foto di Alcide) poi nella caserma in via Barbantini la consegna delle “croci di anzianità“ e dei “diplomi di lodevole servizio“ alla presenza del prefetto Giusi Scaduto.

“Questo 2023 – ha sottolineato il comandante Daidone ringraziando tutto il personale - è stato un anno complesso dal punto di vista degli interventi. Abbiamo avuto ben 6143 interventi di soccorso e numerose emergenze dovute al maltempo".