Una mattina di ordinaria follia Uomo aggredito al semaforo

Si ferma per far passare una donna che sta attraversando la strada sulle strisce. Pochi secondi e dietro una vettura si accoda, il conducente non approva, scende dall’auto e aggredisce l’uomo che si è fermato per far passare il pedone, in questo caso la signora. Sono botte da orbi e l’aggredito rimedia due fratture. Una vicenda paradossale che non è la sceneggiatura del remake del film "Un giorno di ordinaria follia" con Michael Douglas.

E’ accaduto nel centro di Altopascio, in via Gavinana, lunedì mattina, di fronte a diverse attività produttive e a diversi testimoni attoniti e sgomenti.

I protagonisti di questo assurdo litigio. Si tratta di due altopascesi. Un quarantacinquenne, colui che si è fermato per far attraversare la donna e un settantenne che è arrivato subito dopo e che si è innervosito. E’ successo in un attimo. Sembra che i due prima si siano scambiati opinioni divergenti e magari qualche urlo. E fin qui niente di strano. I carabinieri che stanno conducendo le indagini dovranno però appurare come mai l’anziano, come preso da un raptus, sia sceso, abbia aperto la portiera della macchina dell’uomo più giovane, cominciando a malmenarlo.

L’altro ha reagito ma nell’alterco ha avuto la peggio. Alcune persone hanno cominciato a dividere i due contendenti, si stava intralciando il traffico. Così, in un primo momento non è stato chiamato il 118, né i militari dell’Arma. Nel pomeriggio, però, il quarantancinquenne ha cominciato ad avvertire dolori ed è stato accompagnato all’ospedale dove gli sono state riscontrate due fratture agli arti.

Con la documentazione del San Luca, l’aggredito si recherà dai carabinieri per formulare la denuncia. Una brutta storia e che poteva finire anche peggio. La signora, protagonista involontaria dell’accaduto, è rimasta sotto choc. Patrizia Pedreschi si stava recando al lavoro: "Un soltanto compiuto un gesto normalissimo, ho attraversato sulle strisce, in un centro abitato, nel cuore di Altopascio, dove si deve viaggiare con prudenza. Ci ho messo qualche secondo. Ho visto il conducente che si è fermato, una situazione normalissima, mai avrei pensato che si potesse trasformare in una rissa e con una persona ferita. Sono sconcertata".

