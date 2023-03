“Una manifestazione viva che ci tuffa nelle passioni“

“Dimitri Galli Rohl ha ragione“, premette Emanuele Vietina il direttore generale di Lucca Crea che ha organizzato “Collezionando“, al Polo Fiere oggi e domani, in scia alle parole significative del noto esperto di retro gaming che abbiamo intervistato nella pagina a fianco. “Non si può ridurre a semplice revival un movimento, un’onda di passione, un mercato - è anche difficile definirlo con una parola sola – sottolinea Vietina – . È ciò che ci spinge a tuffarci nelle nostre passioni, a completare quell’album di figurine mentali che abbiamo iniziato nella nostra infanzia. Collezionando (come, in forma molto più estesa e variegata, Lucca Comics & Games), sono momenti in cui ci si ritrova e ci si riconosce: è quella collezione di storie nostre e dei nostri padri che hanno forgiato il sentire comune, moral tales che tengono insieme le famiglie e le generazioni. Ecco perché non è un semplice revival“. Mille ragioni a supporto della tesi che discendono naturalmente anche dal ricco programma di oggi. Ne richiamiamo alcuni momenti. Alle 10.30 Elena Mirulla presenta Weird Vampy - Modera Dario Dino Guida. Alle 11.15 Ricomincio da 40! Quattro chiacchiere con Roberto Baldazzini. Modera P.Luigi Gaspa con cerimonia del calco delle mani per la Walk of Fame. Alle 12 Antonio Lapone presenta Gentlemind, in uscita per Alessandro Editore - Modera Paolo Gallinari. Alle 12.30 Flash Gordon torna in edicola. Interviene Alberto Becattini. Modera Pier Luigi Gaspa. Ore 13 Massimo De Vita, tra i più noti autori di Topolino, presenta assieme all’Associazione Papersera il volume Mopsi, Giso e Leo, le avventure del trio di personaggi disegnate dal padre, Pier Lorenzo De Vita. 13.30 Nicola Pesce Editore presenta Lucca Comics Story, con Massimo Di Grazia. Modera Giovanni Russo. 14.30 AI - strumento aggiuntivo o delega in bianco? Il fumetto al tempo delle intelligenze artificiali. Ne parlano Lorenzo Lrnz Ceccotti (da remoto), Francesco D’Isa e Alessandro DocManhattan Apreda. Conduce Daniele Caluri. 15.30 A.Mys presenta il Premio Omino Bufo 2023 e il Premio Atlantide 2023. Interviene Alfredo Castelli. Modera Paolo Mignone.

16Cut-Up Publishing presenta Tilt. Interviene Alfredo Castelli.

16.30 Alfonso Font e Claudio Villa si incontrano per i 75 anni di Tex! Due giganti del fumetto parleranno della loro esperienza sulle pagine del ranger più amato dagli italiani, con cerimonia del calco delle mani per la Walk of Fame. Modera Pier Luigi Gaspa. Ancora tanti appuntamenti fino al gran finale, 17.30-19.30, con Radio Vampiria Party.