Una Lucca da copertina. Il Daily Mail ci incornicia

L’onda lunga del boom turistico continua a riservare sorprese. Lo sottolinea lo stesso assessore al turismo Remo Santini. "Good news! – commenta Santini – L’inserto viaggi Escape uscito questo week end sul Daily Mail, il giornale più venduto in Gran Bretagna con un milione di copie nonché il tabloid di lingua inglese piu letto al mondo, dedica a Lucca la copertina e un ampio servizio interno: raccontando l’itinerario di un viaggio in auto da Londra all’Italia".

"Una prestigiosa vetrina – aggiunge l’assessore Remo Santini – , la ciliegina sulla torta con cui festeggiamo il boom dei dati su arrivi e presenze in centro storico e sul resto del territorio nei primi 7 mesi del 2023. Un grazie speciale all’UfficioTurismo del Comune che sta lavorando per raggiungere questi traguardi così importanti per la promozione. Ma non finisce qui, rimanete sintonizzati perché sono in arrivo altre novità".

Il tutto si inserisce in un quadro molto positivo per i flussi turistici a Lucca e ditorni. I dati relativi ai primi 7 mesi del 2023 presentato proprio sabato dal Comune parlano di un vero e proprio exploit per il settore turistico nell’ambito territoriale di Lucca e della Piana. Le statistiche elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze su dati dell’ufficio Turismo del Comune di Lucca, indicano valori in crescita. Per quanto riguarda la Piana di Lucca, che comprende i comuni di Lucca (capofila), Capannori, Altopascio, Montecarlo, Villa Basilica e Porcari il dato dei pernottamenti segna ben 82mila in più rispetto al 2022, con una crescita del 14%.

La spinta è arrivata principalmente dalla componente internazionale (+21,4%), mentre incrementa anche il mercato nazionale (+0,6%). I soggiorni sono aumentati sia per le imprese alberghiere (+5,7%) e extra alberghiere (+19%). Il comparto alberghiero ha chiuso infatti i primi 7 mesi del 2023 con circa 11mila pernottamenti in più rispetto al 2022, mentre le strutture extra alberghiere con addirittura 71mila pernottamenti in più rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione. Stabile la durata media dei soggiorni, individuata nella forbice 2,7-2,8 notti.