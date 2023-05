Una giunta casa per casa Riprende il “tour“ di sindaco e assessori

"Ogni giorno, tutti i giorni con i cittadini". Riprende il tour del sindaco Sara D’Ambrosio e della giunta che governa il Comune nelle case degli altopascesi. Un porta a porta sul territorio, il progetto dell’amministrazione D’Ambrosio che coinvolge giunta e consiglieri di maggioranza in una serie di incontri programmati e continuativi con la cittadinanza proprio dove le persone vivono e si ritrovano.

Saranno gli stessi amministratori, ogni sabato di maggio, dalle 9 alle 12.45, a recarsi direttamente al domicilio dei residenti per raccontare i progetti in corso e costruire insieme alla comunità il futuro di Altopascio.

Si inizia sabato prossimo, 6 maggio, a Spianate, dove sindaco e assessori incontreranno gli abitanti delle vie Puccini, Moroni, Indipendenza, Rimembranza e di piazza San Michele. Si continua poi sabato 13 maggio, a Marginone, lungo via Mammianese (lato sinistro) dalla farmacia, in piazza Matteotti, in via di Montecarlo e in via Generale La Marmora.

Sabato 20 maggio, ad Altopascio, lungo via Francesca Romea, da piazza del Porto fino all’incrocio con via Catalani (entrambi i lati), per poi spostarsi in via Regina Elena. Ultimo appuntamento di questo primo ciclo primaverile, sabato 27 maggio, a Badia Pozzeveri, in via della Fossetta, via dei Centoni e Corte Casali. Volta volta sarà pubblicato il nuovo calendario del periodo successivo, così da tenere sempre aggiornate le persone.

In contemporanea, continuano anche i ricevimenti con la cittadinanza direttamente in Comune. Il giovedì, infatti, è il giorno dedicato al ricevimento libero del sindaco: dalle 9 alle 12 sarà sufficiente presentarsi al palazzo comunale, senza appuntamento. Infine è sempre possibile contattare l’amministrazione comunale con un messaggio WhatsApp al numero 377.3594051. Visto il grande coinvolgimento e la partecipazione registrati per la prima serie di appuntamenti autunnali - spiega il sindaco, Sara D’Ambrosio - il progetto porta a porta riprende con quattro nuove date di incontro, confronto e relazione. La nostra presenza è costante, in tutte le forme possibili, ma questa, di andare cioè porta a porta, resta una delle più preziose e dirette. Abbiamo molti progetti da raccontare".

Massimo Stefanini