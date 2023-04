Una festa con 600 bambini e Peppe Vessicchio

Saranno circa seicento i bambini e le bambine del coro che stamani alle 10, al Teatro del Giglio, eseguiranno canti scritti appositamente per loro dal compositore Tullio Visioli, presente per l’occasione. La sinfonia di piccole voci fa parte del progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la musica nelle scuole curato da Caterina Mancini per la Scuola di musica Sinfonia. Molto atteso il primo incontro di Lucca Classica al Real Collegio, in programma per le 11.30 nella Sala del Teatro. Oreste Bossini dialogherà con il maestro Peppe Vessicchio, musicista e arrangiatore, direttore d’orchestra e compositore, divenuto icona pop – e fortunato soggetto di meme sui social – per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo. Parteciperà al pianoforte Simone Soldati. Biglietti: 2 euro.

Lucca Classica torna alle 16 al Real Collegio con La favola di Anna e Roberto, nata da un’idea di Carla Nolledi e liberamente tratta dall’opera Le Villi di Giacomo Puccini. Allo stesso orario, sempre al Real Collegio, i giovani musicisti del Boccherini terranno una prova aperta del concerto di archi barocchi in programma alle 18 nello stesso spazio. Gran finale alle 21.15 all’auditorium del Boccherini con il concerto del giovanissimo Ettore Pagano, vincitore a soli 19 anni del 18° concorso internazionale di violoncello Aram Khachaturian di Yerevan, in Armenia. Introdurrà l’artista il musicologo Giovanni Bietti, nota voce di Rai Radio 3. Note di Bach e due grandi compositori ungheresi.