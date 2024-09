Una famiglia, tante famiglie. Ottobre, mese dell’affido 13 eventi e 2 spettacoli

Incontri, laboratori e spettacoli teatrali per avvicinare le famiglie alle tematiche dell’affido dei bambini in difficoltà.

È stato presentato ieri mattina a Palazzo Orsetti il ricco calendario che a ottobre, mese dedicato proprio a queste delicate tematiche, vedrà lavorare fianco a fianco la Conferenza Zonale Integrata della Piana di Lucca e la Cooperativa sociale La Luce. Si parte il 1 ottobre con "Una famiglia, tante famiglie", un laboratorio creativo per bambini che si terrà presso il Centro culturale e biblioteca civica "Casa delle Idee" di Fiano-Loppeglia (Pescaglia).

Il Centro affidi è un servizio pubblico istituito nel 1997 con lo scopo di promuovere l’affidamento familiare. Attualmente i Comuni della Piana di Lucca e l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest aderiscono all’accordo che ne definisce obiettivi e azioni.

L’affido familiare è una forma di sostegno che consiste nell’accogliere temporaneamente nella propria casa e nella propria vita un bambini e ragazzi, finché la sua famiglia d’origine non sia in grado di superare le proprie difficoltà. Questo tipo di accoglienza permette al minore di crescere in un ambiente sicuro e affettuoso, ricevendo il supporto, le cure e l’affetto necessari, mentre la famiglia d’origine viene aiutata a risolvere i problemi che hanno reso necessario l’affido.

"Il Comune – ha detto l’assessore al sociale Giovanni Minniti – ha investito in questo servizio assieme agli altri partner della Conferenza zonale integrata mettendo a disposizione una nuova sede a San Concordio che rappresenta un punto di riferimento facilmente raggiungibile il Centro affidi rappresenta una grande opportunità di rete integrata sul nostro territorio per fronteggiare e offrire soluzioni alle famiglie in difficoltà"

"All’interno del percorso d’affido un contributo importante è quello dello psicologo – dichiarano Eluisa Lo Presti Direttrice di Zona Piana di Lucca e Patrizia Fistesmaire, Responsabile UF Consultoriale Piana di Lucca dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest - Da ottobre lo psicologo del Consultorio della Piana di Lucca sarà a disposizione due giorni interi alla settimana proprio all’interno del Centro affidi e per le nuove attività in programmazione dei Comuni della Piana. A partire da ottobre 2024, grazie ad un investimento da parte della Zona Distretto nelle azioni di integrazione socio sanitaria, è stata implementata la presenza dello psicologo nel percorso affidatario. Egli affianca le assistenti sociali e le educatrici nelle diverse fasi del percorso e collabora in una logica d’equipe. L’affido è un dispositivo molto importante per la comunità. Garantire un sostegno genitoriale ad un bambino/bambina che cresce è anche garantire un sostegno ad un’altra famiglia in difficoltà. Quindi con un’azione se ne compiono molte altre. Per questo, avere un bambino/bambina in affido si tratta di un reale contributo collettivo".

