Una fabbrica dell’aria anche a San Concordio Per ora è nata nell’ex Manifattura Tabacchi a Firenze

Quando l’ispirazione ha “l’aria” di Toscana: a seguito di una serie di ricerche ci siamo appassionati ai progetti di depurazione dell’aria realizzati “vicino casa”. Uno di questi è la Fabbrica dell’Aria, creata nel 2019 con lo scopo di riqualificare una parte dell’ex area industriale della Manifattura Tabacchi di Firenze. Si tratta di una serra in vetro a metà tra esterno e interno, ideata e realizzata dal neurobiologo Stefano Mancuso e da Pnat - un team di architetti e scienziati vegetali dell’università di Firenze - e dotata di StomataTm, il sistema di filtrazione botanica brevettato da Pnat, che usa le piante per la depurazione dell’aria dagli inquinanti. Le piante infatti sono in grado, da sole, di trattenere e degradare le molecole inquinanti ed è proprio da questa caratteristica che il progetto prende vita. Diverse specie vegetali - Banano, Ficus, Kentia - sono disposte all’interno di teche secondo una composizione che disegna diversi livelli di superficie fogliare: si ottiene così una sorta di percorso “ad ostacoli” per l’aria da depurare. In questi spazi chiusi le piante non sono solo elementi decorativi, ma diventano la base tecnologica di un dispositivo di depurazione dell’aria all’avanguardia. Prato Urban Jungle è, invece, un innovativo piano di forestazione urbana. Progetti affascinanti. Una soluzione ottimale sarebbe arricchire di alberi Lucca e il nostro quartiere: sarebbe magnifico essere circondati da tanto verde e arrivare a scuola attraversando la galleria coperta o la Montagnola arricchite di installazioni artistiche e luminose.