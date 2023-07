Una due giorni per illustrare i risultati

I risultati di questo grande lavoro di ricerca durato mesi, e comunque orientati e finalizzati al restauro del celebre crocifisso lucchese, saranno divulgati ai media con

una conferenza stampa

e al grande pubblico

in un convegno che avranno luogo rispettivamente il 15

e il 16 settembre prossimi

a coronamento delle celebrazioni in onore della Santa Croce. Sarà un’importante occasione per fare il punto sul restauro

di una reliquia sacra e amatissima dai lucchesi

e un po’ in tutto il mondo.

Nelle operazioni di restauro sono coinvolti in prima fila l’Ente Chiesa Cattedrale, nelle persone del rettore don Marco Gragnani, Francesco Niccoli della segreteria tecnico-scientifica, Annamaria Giusti consulente storico-scientifica; l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, diretto dalla Soprintendente Emanuela Daffra, responsabile del progetto scientifico per il restauro del Volto Santo con il Settore Scultura lignea, già diretto da Sandra Rossi e attualmente da Renata Pintus; la Soprintendenza ABAP per le province di Lucca e Massa Carrara, diretta da Angela Acordon e rappresentata da Ilaria Boncompagni.

Di comune intesa,

ha affiancato alla restauratrice, Francesca Spagnoli, un team di esperti scientifici attivi presso vari istituti di ricerca

di grande rilievo.

F.V.