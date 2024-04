Una domenica per la sicurezza. A Barga arriva “Pompieropoli“

Il Comando Provinciale di Lucca dei Vigili del Fuoco insieme al comune di Barga e all’associazione nazionale vigili del fuoco sezione di Lucca, organizza per domenica 21 aprile a Barga un appuntamento di "Pompieropoli" che si terrà sul piazzale del Fosso in occasione del ritorno del "mercatino di primavera" del centro storico dedicato ad artigianato e prodotti tipici. La manifestazione si terrà dalle 10 alle 18 a ingresso libero ed ovviamente i principali invitati sono tutti i bambini e le bambine che potranno partecipare a giochi ed attività con percorsi a tema sui Vigili del Fuoco e sulla sicurezza domestica. A tutti i bambini verrà rilasciato il diploma "Pompiere per un giorno". Per informazioni: [email protected] – whatsapp: 3382887678.