Una domenica insieme a “Terre Meravigliose“

Per le strade di San Romano in Garfagnana non passano auto, ma ci sono tavoli per laboratori e per giocare insieme in famiglia, si possono maggiare le spade (finte) e ascoltare racconti fantastici, oltre a provare tante attività ad ingresso libero. Prosegue anche oggi il festival Terre Meravigliose con tante attività ad ingresso libero. La centrale piazza Pellici e le vie del borgo sono diventate terreno fertile per meravigliose avventure fantasy, con laboratori creativi, giochi di ruolo e da tavolo, fantastiche e facili camminate nei boschi animate da storie e tante attività a collegare il gioco e l’immaginazione: caccia al tesoro “in ruolo” in un mix tra il gioco di ruolo dal vivo e la caccia al tesoro, scuola d’arme a tema medievale con tiro d’arco e uso di spada e passeggiate alla scoperta della Fortezza di Verrucole.

Ad animare con storie e racconti un gruppo autori e creativi di punta di Book on a Tree, con l’illustratore Andrea Pesi (autore del manifesto del festival) e poi, Piedomenico Baccalario (uno tra i più importanti autori italiani per ragazzi); Christian Hill (sviluppatore di giochi ruolo e di miniature e autore di narrativa per ragazzi); Christian Antonini (amante della narrativa, autore e storyteller) e Barbara Gozzi (editor e creativa). A tagliere il nastro la sindaca Raffaella Mariani con Andrea Tagliasacchi sindaco di Castelnuovo e presidente dell’Unione dei Comuni, Nicola Lucchesi presidente di Lucca Crea, Gianluigi Giannetti sindaco di Fivizzano, Daniele Gaspari sindaco di Castiglione di Garfagnana, Fausto Giovannelli presidente del Parco nazionale Appennino Tosco Emiliano e Oscar Guidi preside dell’Isi Garfagnana.