Una domenica di mototerapia per i ragazzi diversamente abili

Una significativa giornata di mototerapia per ragazzi diversamente abili sul lago di Gramolazzo. Infatti il Motoclub The Lake’s Bikers, con il patrocinio di enti locali e varie associazioni, ha promosso per oggi, a partire dalle 14,30, la VIII edizione di "Tutti in moto – Giornata di mototerapia per ragazzi diversamente abili, che vivranno una forte emozione da piccoli piloti". Durate la giornata, oltre alle moto del Motoclub The Lake’s Bikers sarà presente l’equipaggio sidecar, composto da Fabio Manfredi e Marco Del Sarto, che partecipa al campionato italiano di velocità in salita 2024. Inoltre saranno presenti i soci e gli iscritti del Garfagnana Quad e del Vespa Club Gorfigliano. Una giornata nel ricordo sempre presente del presidente e fondatore del Motoclub The Lake’s Bikers Massimiliano Davini, prematuramente scomparso.