Una dedica speciale. Parco Inclusivo intitolato a Giuliano Berlingacci

Nato dalla volontà dell’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli, guidata dal sindaco Marco Remaschi, di dare concretezza ad un progetto ideato circa un decennio fa, ma mai realizzato e partito con un importante iter di condivisione e partecipazione tra Ente e popolazione, il Parco Inclusivo di Piano di Coreglia sarà intitolato ad una figura di particolare rilievo della comunità.

Sarà, infatti, intitolato alla memoria di Giuliano Berlingacci, persona molto attiva in svariati campi del sociale e nell’ambito dell’informazione puntuale del territorio, nato a Piano di Coreglia nel 1941 e scomparso il 14 ottobre del 2008, all’età di 67 anni. Giuliano Berlingacci, anche apprezzato corrispondente del nostro giornale, settimo di otto fratelli, da giovanissimo entrò a lavorare come operaio all’Europa Metalli, dove rimase fino alla pensione, e inoltre si impegnò senza risparmiarsi in progetti per la crescita della propria comunità.

"Negli anni Settanta gestì, con Amerigo Casci e le rispettive famiglie, il teatro a Coreglia capoluogo, luogo di ritrovo di quel periodo per tutta la Valle del Serchio. Giuliano è stato giornalista, volontario, sportivo, animatore di associazioni, manifestazioni, feste, spettacoli - dettaglia le motivazioni primarie della scelta l’esecutivo comunale -. Storico corrispondente del quotidiano ‘La Nazione’ ha raccontato sulla stampa con maestria, obiettività la vita sociale, culturale e sportiva del nostro territorio. Ha curato anche per diversi anni la rubrica sportiva de ‘Il Giornale di Coreglia Antelminelli’. Per oltre quarant’anni Giuliano Berlingacci si è fatto promotore di innumerevoli iniziative a sfondo benefico, sociale, sportivo e culturale, partecipando alla fondazione di importanti associazioni di Piano di Coreglia come la Misericordia, il Gruppo Fratres Donatori di Sangue, Il Gruppo Marciatori e l’Unione sportiva. In tale realtà associative, sostenendone i valori fondanti, ha ricoperto attivamente diversi ruoli. Fra i fondatori dell’Unione Sportiva Piano di Coreglia, per molti anni ne è stato dirigente attivo".

"Da non dimenticare, poi - proseguono nella delibera di giunta - , che nel 1976 è stato l’ideatore della ‘Scarpinata Piandicoreglina’, marcia non competitiva tra le più antiche della Valle del Serchio, evento sportivo che nel tempo si è consolidato sino ad arrivare a registrare un boom di presenze, con oltre tremila marciatori, e facendo conoscere il territorio di Coreglia ben al di fuori dei confini provinciali e regionali. Esempio di vita sul lavoro, nel sociale, nello sport e in famiglia - a conclusione - muore dopo aver lottato per anni contro un male incurabile. A Giuliano Berlingacci sono indiscutibilmente riconosciute da tutta la cittadinanza grandi doti di serietà, onestà e rispetto".

Fio. Co.