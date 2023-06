Una decina gli studiosi impiegati

LMPE nasce nel 2016 portando con sé l’esperienza di Emo Chiellini, professore universitario di chimica venuto recentemente a mancare. La struttura aziendale vede tra le professionalità impiegate una decina di studiosi nel campo della biologia e della chimica. La struttura è regolarmente frequentata da laureandi magistrali e dottorandi di ricerca ospitati nei laboratori che occupano mille mq dell’azienda ospitata nel “contenitore scientifico” messo a disposizione dal Comune di Capannori. L’azienda, spinoff del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, partecipa a bandi regionali ed europei. La prerogativa di LMPE è quella di riuscire a rispondere alle richieste delle imprese – piccole o medie – nell’ottica della possibilità di riconvertire uno scarto, con lo scopo di sostituire materiali attualmente più impattanti o non recuperabili in diverse applicazioni. Il premio ritirato a Firenze ha riguardato altre due imprese del territorio toscano. La “Inta” di Pisa con “Prodigi“, uno strumento diagnostico portatile che usa l’intelligenza artificiale, e la “Technology for automation“ sempre di Pisa, che ha dato vita a un robot per separare i rifiuti. LMPE vede ai vertici, oltre all’Ad Luca Landini, il presidente Francesco Sandias e quale Project&Sales, Giulia Landini.

M.G.