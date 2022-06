Una carrozzina da trekking Michele sogna le Apuane

Michele alla sua vetta vuole arrivarci, tenacemente. La storia di Michele Corfini del Marzocchino, unisce forza al vero spirito di amicizia: 31 anni, laureato in scienze naturali e disabile dalla nascita, condivide la passione per la montagna con i suoi ex compagni di liceo. Che lo accompagnano e trovano spesso barelle o seggioline a conduzione manuale (quindi con alto sforzo da parte di più persone)per trasportarlo sulle altitudini. Dall’ultima gita in cima alle Apuane ecco che è nata l’idea di acquistare una speciale carrozzella monoruota elettrica da trekking, la e-joëlette, ideata dall‘alpinista francese Joel Claudel. Così, insieme al suo gruppo di amici e appassionati di escursione, Michele ha avviato una raccolta di fondi sulla piattaforma di crowdfunding Eppela: basta cliccare su https:www.eppela.comprojects8542. La risposta è stata clamorosa, infatti in appena tre settimane sono stata effettuate 100 donazioni per un totale di 5mila euro. Ne mancano ancora 2mila per acquistare quella carrozzina moderna che sarà in dotazione all’associazione I raggi di Belen e dalla Fondazione Opera pia don Stefano Mazzucchi e che, oltre a Michele, servirà a rendere più agevole la vita degli amanti della montagna con difficoltà motorie. Questo speciale mezzo di trasporto è composto da una ruota e una seduta alla quale sono attaccati due bracci che vengono tenuti dai trasportatori posizionati tra la parte anteriore e posteriore, ed è dotata di sospensioni, freni e un motore elettrico a supporto della spinta muscolare. Ha aperto nuovi scenari nel settore del turismo delle persone con disabilità, e può fare la differenza nel superare limiti che spesso sono ormai soltanto culturali o economici.

"E’ stato il mio amico Gugliemo Landi a lanciare questa scommessa – racconta Michele Corfini – che permetterà a tante persone di esplorare il più possibile le Apuane. Senza però deturpare l’ambiente per questo obiettivo: non vogliamo certo autostrade per farci passare la joelette. Ringrazio tutti gli amici che mi stanno aiutando in questa impresa e la comunità di Pruno che ci ha prestato la carrozzina manuale ogni volta che ne avevo bisogno". Incluso nel pacchetto per chi dona ci sarà un invito alla prossima scalata inclusiva sulle Apuane.

Francesca Navari