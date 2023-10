Una caccia al tesoro per i più piccoli Sabato, l'associazione "Amici del Melograno" organizza una "Caccia al tesoro" per bambini fino a 8 anni, con il contributo del Comune e la collaborazione di Legambiente Capannori e Piana Lucchese. I bambini formeranno squadre e assembleranno un puzzle per formare il Comune di Capannori. Prenotazione obbligatoria.