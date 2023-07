Un week-end ricco di eventi

Alcuni suggerimenti per trascorrere il fine settimana in Garfagnana. Stasera a Poggio di Camporgiano Garfagnana, nella chiesa romanica di San Biagio, alle 21, concerto per flauto e clavicembalo.

A Piazza al Serchio, tour guidato "Due ponti e un castello", al Museo,

a San Michele, alle 17.

A Croce di Stazzana di Castelnuovo, la Porchetta dell’alpino. A Petrognola di Piazza al Serchio, oggi e domani, cena sotto le stelle dalle 19.

A Sillicagnana

di San Romano, oggi e domani, Sagra dei Maccheroni, a partire dalle 19.30. A Borsigliana di Piazza al Serchio, domani, dalle 15, apertura della chiesa alla scoperta del pittore Pietro

da Talada. A Gallicano, stasera, alle 21, il Palio

di San Jacopo.

A Castiglione, continua

la mostra fotografica

"La Via dei tesori".

A Minucciano, sagra paesana, dalle 19.30.