Un viaggio ai confini dell’horror. Tutto pronto per Misterica 2025. E torna anche “Montecharloween“

Ritorno alle origini per Misterica, con una storia totalmente nuova messa in scena dagli attori della compagnia Anonima Teatranti e che prende vita nel mondo bizzarro dei Freaks. Quest’anno i partecipanti, che attraverseranno ancora una volta l’affascinante parco di 16 ettari e le storiche tenute di Villa Reale di Marlia, saranno guidati in un rinnovato percorso horror interattivo nel soprannaturale della durata di circa 50 minuti, su doppia serata, venerdì 3 e sabato 4 ottobre 2025, con oltre 50 attori, che insceneranno un inedito e misterioso viaggio nel soprannaturale tra anime del passato ed esseri dalle forme ripugnanti, in una storia ambientata nel paradosso.

Partono anche le iniziative Halloween della storica dimora. Gle eventi sono stati illustrati in conferenza stampa. "Molto volentieri rinnoviamo la nostra collaborazione con Villa Reale e gli organizzatori della manifestazione Halloweenn Celebration, perché eventi come Misterica, così come tutti gli altri che fanno parte della manifestazione e si svolgeranno successivamente, suscitano molto interesse e curiosità per la loro grande originalità ed hanno la capacità di attrarre molte persone - afferma l’assessora al turismo, Ilaria Carmassi, - una affascinante opportunità di svago e di divertimento che concorre alla promozione del nostro bel territorio, e in particolare di Villa Reale".

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore artistico di Misterica Stefano Nannizzi e la marketing manager di Villa Reale Michela Fovanna: "Esperienza unica e irripetibile, il soggetto di Misterica non è dunque mai lo stesso: di anno in anno si rinnova. Un percorso interattivo che nel 2021 è entrato in punta di piedi nei giardini per diventare nel 2025 l’apripista degli eventi autunnali ". Prevendita Misterica: https://villarealedimarlia.it/eventi-misterica-2025/. Halloween Celebration, la prima e più grande Halloween Fest d’Italia nata nel 1994. Programma completo di Halloween Celebration si trova su: www.halloweencelebration.it.

Il 31 ottobre andrà in scena, da decenni ormai, Montecharloween, a cura della Misericordia locale, nel centro storico, con molte attrazioni, come il tunnel dell’orrore e uno spettacolo per bambini con i dinosauri.

Ma.Ste.