Un vero e proprio padiglione a Viareggio

Ecco un vero e proprio padiglione di Lucca Comics and Games a Viareggio: sarà inaugurato in anteprima il 28 ottobre. Frutto della collaborazione tra le due amministrazioni comunali, dopo il Carnevale a Lucca, ecco un tassello di Lucca Comics che arriva nella città di mare sino al 5 novembre. I visitatori potranno accedere, con ingresso gratuito, in un padiglione ricco di contenuti: dimostrazione dei principali giochi da tavolo, in collaborazione con Associazione Ludica Apuana, workshop per imparare il disegno manga, organizzati da Lucca Manga School (dal “Manga Junior“ alla “Sceneggiatura Webtoon“, dall’“Espressioni del volto“, alla “Sceneggiatura Manga“), vivere esperienze di realtà virtuale e di realtà aumentata grazie a Nemesis. E ancora, potranno vivere esperienze e cerimonie in stile giapponese e ammirare le opere esposte nella Galleria Larraz, realizzate dall’omonimo maestro. E poi tanti fumetti per tutti i gusti e per tutte le età, con la possibilità di acquistare, già dal week-end che precede LC&G, i principali titoli (grazie alla libreria Il Collezionista) e boardgames (targati Giochi Uniti), e gadget introvabili e curiosità dal Giappone (grazie a Anime Import).

Le emozioni proseguono anche fuori dal padiglione con un photoset dedicato al “Trono di Spade“, che metterà alla prova anche la conoscenza della saga fantasy e poi la presenza dei cosplayers di Star Wars, che animeranno la passeggiata e con sfilate e simulazioni di duelli a colpi di spade laser, coordinati da EmPisa Star Wars Fan Club e Florence Knights. Anche le Sirene di “Mermaid Melody“ daranno vita a Live show e parate per la gioia di grandi e piccini. Nel padiglione sarà possibile acquistare gli ingressi per mostre e padiglioni di Lucca.