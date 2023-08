"Un uomo dolcissimo, siamo distrutti" Il racconto dell’amica di famiglia

"Siamo tutti senza parole, una tragedia incredibile". Maria D’Aniello, assessore alle Politiche sociali di Angri e amica della famiglia di Francesco Giordano, era presente al funerale e ha accompagnato la salma fino al cimitero. "Quello di Francesco è stato un vero gesto eroico - continua - . Il funerale è stato un momento straziante, c’era veramete tutta la città, la chiesa è grande, ma era davvero strapiena. Nessuno ha voluto mancare l’ultimo saluto. Ho visto i figli, la moglie e tutti i parenti, si vedeva proprio il dolore che li ha colpiti. I figli, insieme alla moglie di Francesco, sono stati seduti per terra, vicino alla bara, per quasi tutto il tempo. Non volevano lasciare il contatto con il papà. E anche tra di loro, continuavano a cercarsi le mani e gli sguardi, per non perdersi. Una cosa veramente straziante"(in foto un momento della funzione).

"Conosco bene la famiglia di Francesco - conclude - , era una persona dolcissima, umile e disponibile. Anche se non viveva più a Angri era una persona a cui tutti volevano e vorranno sempre bene. E’ stato un eroe, si è lanciato in mare per salvare i suoi bimbi nonostante il mare fosse molto mosso con onde parecchio alte. L’unico pensiero è che se ci fosse stato qualcun altro ad aiutarlo, forse sarebbe ancora qui con noi oggi".

ia. na.