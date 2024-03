Un tirocinio formativo dell’Unione dei Comuni

L’Unione Comuni Garfagnana ha indetto una selezione pubblica per un tirocinio formativo nell’ambito dei progetti regionali "Giovani Sì" rivolto a giovani con età inferiore ai 30 anni e residenti in uno dei Comuni componenti l’Unione. La data di scadenza per la presentazione delle domande è mercoledì 27 marzo 2024. Bando e fac-simile della domanda sono pubblicati sull’Albo Pretorio online dell’Unione Comuni Garfagnana e sul sito internet www.ucgarfagnana.lu.it. La durata del tirocinio è di 6/12 mesi, con possibilità di proroga come previsto dalla normativa vigente e secondo il titolo di studio posseduto, con decorrenza dalla data che sarà stabilita dall’Unione Comuni Garfagnana. È prevista una presenza di 30 ore settimanali da definire secondo le esigenze dell’ufficio che ospiterà il tirocinante, il quale sarà affidato ad un tutore che verrà individuato nell’ambito dell’area di servizio. A chi effettuerà il tirocinio sarà corrisposta una borsa di studio di 500 euro mensili lordi a titolo di rimborso spese forfettario. L’erogazione dell’importo è subordinata al rispetto, da parte del tirocinante, dei propri obblighi.