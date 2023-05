Un tesoretto di quasi tre milioni Ok al bilancio

Villa Basilica e il suo tesoretto. Ammonta infatti a quasi 3 milioni di euro l’avanzo del Comune per il 2022. "Una cifra che fotografa un Comune florido e solido capace di gestire in maniera scrupolosa ed efficace le risorse a disposizione - si legge in una nota del Comune - . Un avanzo che, negli ultimi anni, è andato sempre aumentando: un trend dovuto anche a investimenti e interventi strategici, che hanno l’obiettivo di far crescere la realtà".

"Abbiamo approvato un bilancio importante - commentano il sindaco Elisa Anelli e il vice Giordano Ballini - che ci conferma che le nostre scelte sono state vincenti e premianti. Risorse che investiremo sul territorio". Dei quasi 3 milioni di euro, oltre 600mila saranno destinati a diversi fondi di garanzia mentre quasi 140mila sono vincolati per legge. Oltre 1 milione 700mila euro, ricavati dalla vendita dell’impianto di Veneri, saranno distribuiti in lavori e interventi in ogni frazione.

M.S.