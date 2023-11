"Un terremoto politico ha scosso la giunta su uno dei temi più delicati di tutto il mandato: l’urbanistica". Parole e musica delle consigliere e dei consiglieri del Pd all’indomani della rimessa della delega al Piano operativo da parte del consigliere Elvio Cecchini. "Una materia che nell’ultimo anno e mezzo è stata lo specchio dell’inadeguatezza e dell’impreparazione del sindaco Pardini e della giunta - attaccano in una nota i consiglieri - un sindaco che all’indomani delle elezioni aveva garantito che ci sarebbe stata “una profonda revisione del Piano Operativo”, arrivando a paventare una contestuale variante al Piano Strutturale per rendere possibile il promesso stravolgimento: un programma rimasto inattuato, ricordando che Pardini disse “toglierò con un’ordinanza i tir dalla circonvallazione”". Un duro attacco alla maggioranza. "Promesse che hanno consentito prima delle elezioni di raccogliere un certo consenso in quella parte del mondo professionale che, per tanti motivi, si sentiva insoddisfatta; il risultato è stato un anno e mezzo speso a vuoto, pensando di risolvere lo stallo cambiando dirigenti come si cambia il guardaroba al cambio di stagione, senza nemmeno aver incaricato un assessore per seguire l’urbanistica, perché nella giunta l’organizzazione di feste ed eventi ha avuto più rilevanza del Piano Operativo, relegato alla competenza di un povero consigliere delegato che oggi, in un tardivo sussulto di orgoglio e realtà, informa che serve un cambio di passo, un assessorato e una riorganizzazione dell’ufficio".

Gli esponenti del Pd parlano di "parole anche condivisibili se non fosse che le stesse critiche sono state mosse per mesi da tutta l’opposizione". Per il Pd, la verità è un’altra. "Capite le intenzioni della giunta dopo più di un anno e di fronte all’impossibilità di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, Cecchini ha deciso di fare le valigie per non assumersi la responsabilità di essere lui a portare in fondo un piano che, al netto delle osservazioni che miglioreranno il testo adottato – e che anche il Pd è pronto a sostenere – sarà lo stesso adottato dalla precedente amministrazione". La richiesta è che il sindaco "venga in consiglio a riferire".

Mau. Guc.