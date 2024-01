Un successo la tradizionale benedizione degli animali

Un momento di festa particolare ieri mattina nella chiesa di San Pietro Somaldi per l’annuale cerimonia della benedizione degli animali. La tradizionale iniziativa è stata promossa da Anpana Lucca in collaborazione con l’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti. Alla cerimonia hanno partecuipato anche il sindaco Mario Pardini e l’assessore

all’ambiente con delega alle politiche animali, Cristina Consani.

L’iniziativa “Benedizione degli Animali” è stat organizzata dall’Associazione Anpana Lucca OdV in collaborazione con l’Arcidiocesi di Lucca a pochi giorni dalla ricorrenza di S.Antonio Abate, quasi per il decimo anno consecutivo, tranne la sospensione forzata causa Covid.

A impartire la benedizione è stato appunto l’Arcivescovo Monsignor Paolo Giulietti.

"Al di là delle proprie convenzioni o appartenenze religiose – evidenzia il vice presidente Anpana Lucca, Nicola Fantozzi – la tradizione della Benedizione degli animali rappresenta una significativa proposta nella logica del rispetto di ogni creatura vivente e nella ricerca di un’armoniosa convivenza".

Come richiesto dallo stesso presidente di Anpana, Angelo Bertocchini, tutti gli animali werano essere custoditi in modo adeguato (gatti nei trasportini, cani al guinzaglio, uccelli in gabbia, ecc.) e iIn ricordo della giornata, a tutti i partecipanti è stato rilasciato un simpatico attestato di partecipazione.