Un successo “I Musei del Sorriso“. Più di settemila gli spettatori

Fine dell’anno, tempo di bilanci anche per il Festival “I Musei del Sorriso”, organizzato dalla rete di musei aderenti al Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca - coordinati dalla Fondazione Paolo Cresci - in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, l’Ufficio Ufficio Politiche scolastiche, culturali e della comunicazione istituzionale della Provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Lo tracciano Alessandro Colombini, presidente del sistema museale territoriale, e Ave Marchi, presidente della Fondazione Cresci.

Colombini, come è andata questa seconda stagione del festival?

“Siamo molto soddisfatti – dichiara -. I numeri parlano di oltre settemila spettatori nei 45 eventi che si sono svolti nei 32 musei che fanno parte della nostra rete, una rete che va dalle montagne della Garfagnana fino al mare, passando dentro la piana di Lucca e la città di Lucca”.

Quale il filo rosso che ha condotto la programmazione culturale?

“Sicuramente le tradizioni abbondantissime del nostro territorio – spiega Marchi -, della Versilia, della Garfagnana, della Piana e della Mediavalle, perché sono state queste, nell’intenzione progettuale esplicita di questo festival, al centro degli eventi culturali proposti. Si è trattato di spettacoli molto ricchi e soprattutto molto curati, spesso alti, ai quali ha preso parte un pubblico molto variegato, fatto di bambini, giovani e meno giovani”.

Colombini, ci può anticipare qualcosa sulla prossima edizione?

“Sicuramente faremo tesoro dell’esperienza di quest’anno e andremo sui temi che quest’anno hanno suscitato maggiore interesse, incontrando maggiore affluenza di pubblico. Penso ad esempio agli eventi che hanno riguardato l’arte moderna, il canto di testi popolari o la realizzazione dei Maggi ma anche gli spettacoli legati all’emigrazione lucchese all’estero accompagnati dal ballo del Tango, ed ancora i recital lirici o le drammaturgie di personaggi del territorio lucchese. Come non citare i concerti e gli spettacoli per i più piccoli come le letture animate, i libri pop-up e gli spettacoli con burattini e caccia al tesoro. Avremo però anche qualcosa di completamente nuovo, che per ora non voglio svelare”.

Quest’anno c’è stata un’estensione del coinvolgimento anche alle scuole?

“Sì, in particolar modo negli ultimi mesi delle attività – conferma Ave Marchi –, nelle quali sono state coinvolte le scuole di ogni ordine e grado, di tutto il territorio provinciale, con riscoperte culturali che vanno dall’emigrazione a Pascoli, a laboratori didattici importanti.

“Pensiamo infatti – conclude Marchi – di allungare il calendario della prossima edizione ai primi mesi dell’anno scolastico, per ripetere ed incrementare questo focus di attività dedicate alle scuole. Il fine ultimo della rete museale è di promuovere la conoscenza e la frequentazione delle strutture aderenti, il festival nasce per portare nei e coi musei attività culturali accattivanti e utili alla trasmissione di cultura, sarebbe quindi, questa, un’attività pienamente in linea con tutti gli indirizzi”.