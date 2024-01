Un successo annunciato per il Barbiere di Siviglia, già “sold out“

Ci siamo. Il palco del Teatro del Giglio stasera (ore 20.30) e poi anche domenica pomeriggio (ore 16) sarà terra di conquista del Barbiere di Siviglia, il capolavoro “buffo“ e effervescente di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, musicato da Gioachino Rossini su libretto di Cesare Sterbini. La messa in scena in questo caso sarà di Luigi De Angelis che mirerà a ricostruire un micromondo in cui storie e situazioni di vita quotidiana si incrociano e dialogano con la vicenda principale. Lo spettacolo giunge al Teatro del Giglio nell’allestimento frutto della coproduzione con i Teatri di Pisa, Sociale di Rovigo, Alighieri di Ravenna, Giglio di Lucca e Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi.

La direzione musicale è affidata a Francesco Pasqualetti alla guida dell’Orchestra della Toscana. Nei ruoli si cimenteranno grandi interpreti rossiniani: Dave Monaco, tra i più talentuosi giovani tenori del repertorio rossiniano e belcantistico, impersona Il Conte di Almaviva; Roberto Abbondanza, baritono di grande esperienza e interprete di molte prime assolute con importanti direttori d’orchestra, è Don Bartolo; Chiara Amarù, Oscar della Lirica nel 2013, di recente acclamata Rosina alla Fenice di Venezia e Belluccia Mariano ne Li zite ‘ngalera alla Scala di Milano, interpreta Rosina; Gurgen Baveyan, tra i più richiesti interpreti del ruolo di Figaro, vestirà i panni dell’astuto factotum di Siviglia; Gaetano Triscari, basso messinese, sarà Don Basilio; Jennifer Schittino interpreta la serva Berta, Tommaso Corvaja il fidato servitore Fiorello e Giorgio Marcello Ambrogio, il servitore di Bartolo. Maestro al Fortepiano è Riccardo Mascia; Marco Bargagna dirige il Coro Archè. I due spettacoli di venerdì e domenica sono praticamente già al tutto esaurito.

