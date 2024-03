Un ricco carnet di eventi

Programma ricco e interessante quello della “Settimana del cervello. Lunedì 11 marzo alle 17.30 alla Cappella Guinigi in San Francesco “Cresci che ti passa. Superare i luoghi comuni sul disagio giovanile” con la presentazione del progetto di ricerca sulla dispersione scolastica; saluti di Rocco De Nicola, Luigi Ruggerone (Intesa Sanpaolo Innovation center), introduce Pietro Pietrini, interventi di Emi Bondi, Federica Ruzzante e Benedetto Vitiello. Martedì 12 marzo alle 17.30 alla biblioteca di Imt si presenta il volume “IO & IA: mente, cervello e Gpt” di Riccardo Manzotti e Simone Rossi. Modera Chiara Palmerini. Mercoledì 13 marzo alle 10 nella chiesa di San Francesco “Ma che cosa avete in testa? Potenzialità e fragilità incluse le dipendenze del cervello adolescente”. Conferenze per le scuole secondarie di 2° grado a cura di Emiliano Ricciardi. Mercoledì 13 marzo alle 17.30 nella Cappella Guinigi la conferenza “Ritrovare la luce nell’oscurità: le nuove frontiere del trattamento della depressione resistente”. Partecipano Andrea Fagiolini, introduce e modera Pietro Pietrini. Giovedì 14 marzo alle 9 e alle 11 sala Canova in San Francesco, “Assaggi di neuroscienze per ragazzi curiosi”, laboratori interattivi per le scuole primarie a cura di Davide Bottari, collaborazione di dottorande e dottorandi in Cognitive, Computational and Social Neurosciences, Scuola IMT . Venerdì 15 marzo alle 10 in San Francesco, “Il potere dell’opera - La Bohème modello entrecomp: elementi chiave dell’imprenditorialità” a cura di Pere Juarez Vives. Venerdì 15 marzo alle 17.30 nella Cappella Guinigi “Dormire. Forse sognare. Un viaggio tra sonno, sogni, ricordi”, conferenza di Carlo Cipolli con interventi di Giulio Bernardi e Laura Palagini, evento in memoria di Mario Guazzelli. Sabato 16 marzo alle 10.30 aula 1 di San Francesco “Scolpire le emozioni. Giochiamo tra scultura e neuroscienze”, laboratorio per bambini a cura di Artebambini, collaborano Giada Lettrieri,Erika Bucci, Veronica Domenici, Alessia Firmani, Erika Sampaolo, Caterina Vannucci . Infine nei giorni 11, 13 e 14 marzo (ore 15-18) “Il cervello è un gioco da ragazzi. Vieni in laboratorio a scoprire come lo studiamo!” per famiglie e bambini dai 6 agli 11 anni a cura di Davide Bottari, collaborano Martina Battista, Nicolò Castellani, Francesca Collesei, Marta Fantoni, Alessandra Federici e Roberta Lasala.