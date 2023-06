“Un quadro generale che ci fa guardare avanti con grande serenità“

Quindi 12 milioni di euro di avanzo dal bilancio dello scorso anno, che in parte saranno destinati alle periferie, ma in parte anche alla riduzione dell’indebitamento, come spiega l’assessore alle Finanze, Moreno Bruni: “Questo avanzo di 12 milioni di euro - illustra - ci consente di guardare al futuro, già nell’immediato, con positività e slancio. E’ infatti nostra intenzione utilizzare parte di queste somme a disposizione per ridurre l’indebitamento, che si attesta comunque ben al di sotto della soglia massima del 10% previsto dalla legge: le risorse così liberate andranno ad aumentare subito la parte corrente della spesa”.

“In questa prima fase di gestione del bilancio - commenta Bruni - abbiamo dovuto far fronte a una serie di situazioni eccezionali. Il conflitto in Ucraina non era preventivabile, come non era prevedibile l’esito che avrebbero sortito i rilievi mossi dalla Corte dei Conti sulla composizione del bilancio. Pure in questa situazione, siamo stati in grado di comporre una previsione per il 2023 ambiziosa, che utilizza la leva del debito per generare una forte espansione negli investimenti. In questa stessa ottica, adesso, vogliamo utilizzare una parte dell’avanzo di gestione del 2022, sempre al fine di produrre benessere e una migliore qualità delle vita per i cittadini lucchesi, guardando in particolar modo a chi vive nelle zone più periferiche del territorio”.

Gli effetti della pandemia continuano ad avere pesanti ripercussioni. Anche nel 2022 è stato necessario tornare a sostenere le famiglie e le imprese, con provvedimenti assunti dall’amministrazione comunale per oltre 1 milione di euro. Contemporaneamente il Governo è tornato, anche nell’anno 2022, a ristorare gli enti locali dalla perdita di gettito di alcune entrate proprie derivanti dal perdurare di alcune misure di agevolazione sulle tariffe, e in questo ambito il Comune di Lucca ha ricevuto la somma complessiva di 568.005 euro.