Un progetto contro la violenza e il bullismo

Un progetto che punta all’inclusione, alle attività sportive e a prevenire forme di disagio, di bullismo e violenza: questo è il nuovo progetto pensato e promosso dall’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che coinvolgerà gli studenti e le studentesse delle scuole primarie e secondarie del territorio. "Essere Comunità Educante" è il titolo del progetto che proporrà ai ragazzi e alle ragazze attività di mindfulness, tennis, laboratori interculturali per lo studio della lingua italiana e laboratori di educazione emotiva. "Proporre attività di queste genere - spiega la vicesindaco Roberta Motroni - permette di offrire ai nostri giovani esperienze complementari a quelle scolastiche. Possono vivere nuovi momenti di aggregazione, approfondire e scoprire sport che prima non conoscevano, raccontarsi e ascoltare gli altri in un moto continuo di crescita e scambio reciproci. Siamo particolarmente orgogliosi del progetto che punta a educare alle emozioni: un’occasione preziosa per i giovani adulti di comprendere e apprendere il rispetto e le relazioni". "Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per aver creduto nel progetto e gli enti e i professionisti che affiancheranno i nostri ragazzi".

Marco Nicoli