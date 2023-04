"Un progetto che fa da apripista per la Piana"

Sono stati proprio i giovani studenti e i docenti a guidare i visitatori e l’amministrazione tra le numerose e accoglienti aule dell’Istituto. Un vero viaggio multidisciplinare alla scoperta di questo nuovo modello scolastico, ancora poco conosciuto nella lucchesia.

All’open day della scuola erano presenti il dirigente scolastico Filippo Guidi, Leonardo Fornaciari, sindaco di Porcari, Eleonora Lamandini, assessore alla cultura del Comune di Porcari e Donatella Buonriposi, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara. Gli ospiti sono stati accolti da un’esibizione musicale dell’orchestra della scuola a cui hanno partecipato, per l’occasione, anche degli ex alunni, affezionati a questo modello scolastico così innovativo e coinvolgente.

"Questa scuola rappresenta un’eccellenza del nostro territorio, un ambiente che semina il seme delle passioni ed offre ai ragazzi gli strumenti necessari per affrontare il futuro scolastico in ogni suo aspetto – dice il sindaco Fornaciari – Qua vengono coltivate le passioni, agli alunni viene trasmesso il desiderio di fare ciò che loro piace e di inseguire i propri interessi. Ragazzi, fate sempre sentire la vostra voce e abbiate chiaro dove volete andare, non abbiate paura di coltivare sempre le vostre passioni".

"L’istituto comprensivo di Porcari – aggiunge Lamandini – fa da apripista, nella Piana di Lucca, alla didattica per ambienti di apprendimento. Il modello va in continuità con il progetto ‘senza zaino‘ dove i nostri studenti si sono resi autonomi nell’organizzare i propri materiali: un percorso che coinvolge totalmente gli alunni rendendoli i protagonisti della didattica".

L’open day si è chiuso con la fragranza della focaccia preparata dagli studenti del laboratorio di cucina: un ambiente inclusivo che vede ai fornelli giovanissimi appassionati della materia, ragazzi e ragazze con disabilità e insegnanti. Tra gli ingredienti non mancano le erbe aromatiche coltivate a chilometro zero nel giardino della scuola.

G.A.