"Un presepe in ogni casa". Concorso a premi promosso dalla Diocesi

di Paolo Mandoli

Anche l’Arcidiocesi di Lucca, accogliendo l’invito della Conferenza episcopale italiana e su suggerimento del Coordinamento ecclesiale dei centenari Francescani, ha promosso il concorso “un presepe in ogni casa“. Obiettivo, celebrare l’ottavo centenario del primo allestimento del presepe a Greccio da parte di san Francesco. Lo ha annunciato ieri l’arcivescovo Paolo Giulietti.

L’iniziativa era partita dall’associazione lucchese “Amici del Presepe“ a cui hanno dato la propria adesione l’Arcidiocesi di Lucca e l’Associazione culturale “Scuola e libertà“. Il concorso è denominato, proprio come quelli nazionali, “un presepe in ogni casa“ ed è rivolto a tutti i residenti nell’Arcidiocesi di Lucca, ma non si limita soltanto alle case. La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. Oltre a ricordare gli 800 anni dal presepe realizzato da san Francesco a Greccio, nella notte di Natale del 1223, a Lucca quest’anno si fa memoria anche del trentesimo anniversario del presepe di carta disegnato, per il Natale 1993, dal compianto Giuliano Barsotti, primo presepista lucchese iscritto, fin dall’anno 1955, all’Associazione Italiana Amici del Presepio, oltre ad essere l’autore dei celebri presepi realizzati nella Basilica di San Paolino a Lucca.

Il concorso è articolato in sette categorie: singoli e famiglie; chiese e comunità religiose; scuole e istituti d’istruzione; associazioni, gruppi, circoli; ospedali e case di riposo; presepi di carta alla maniera di Giuliano Barsotti; video e animazioni relative alla scena della Natività. Le domande di iscrizione devono pervenire entro il 25 dicembre 2023 esclusivamente per e-mail all’indirizzo: [email protected]. Per iscrivere un presepe al concorso deve essere riempito un modulo di iscrizione cui allegare fotografie dell’opera realizzata. Eventuali video dovranno invece essere caricati sulla piattaforma www.youtube.com con visibilità “non in elenco”, dunque con la possibilità di essere guardati soltanto da chi ha ricevuto il link dello stesso video, ovviamente indicando il link nella scheda di iscrizione.

Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 23.55 del 25 dicembre 2023. La commissione giudicatrice valuterà i presepi attraverso le fotografie, i video e le eventuali relazioni inviate unitamente al modulo di iscrizione e assegnerà i premi a suo insindacabile giudizio. Per ognuna delle sette categorie sarà assegnato un primo premio; tutte le categorie concorreranno all’assegnazione di tre premi assoluti. Tutti i partecipanti riceveranno un diploma ricordo.

Per la categoria “presepi di carta alla maniera di Giuliano Barsotti“ si possono scaricare i disegni da stampare a colori dall’indirizzo web: http:www.donbaroni.itDefault.aspx?tabid=457&language=it-IT. Disegni che possono essere integrati da altri realizzati in proprio, alla stessa scala, e inseriti nel paesaggio scelto, anche incollando le figure sui vetri di una finestra in maniera da inserire tale natività nel panorama del proprio ambiente di vita eo di lavoro.