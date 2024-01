Un premio per Graziella. Cosimini

Una borsa di studio per tesi di laurea realizzate e riguardanti il territorio, le tradizioni, la cultura e la storia barghigiana. Sarà questo il Premio intitolato a Graziella Cosimini scomparsa nel mese di dicembre, nel ricordo di una donna che iun questo e nel secolo scorso ha contribuito in modo importante alla valorizzazione della cultura barghigiana, alla promozione del territorio e dei suoi costumi, al meglio della sua storia. La decisione è stata presa dal Comune di Barga d’intesa con la Misericordia di Barga ed il Giornale di Barga. La borsa di studio sarà rivolta agli studenti barghigiani che hanno realizzato tesi di studio inerenti la loro terra e che ne contribuiscono alla valorizzazione ed alla promozione. Per partecipare al Premio, entro il mese di aprile 2024 la propria tesi dovrà essere inviata alla segreteria del Comune di Barga. Sarà poi un’apposita giuria a vagliare il lavoro da premiare. La proclamazione del vincitore e la consegna del premio avverrà durante un evento legato alla storia di Graziella, la serata della Memoria di Barga, evento che l’ha vista protagonista apprezzata per tante edizioni e che si tiene ogni anno nel mese di agosto, nella piazzetta San Felice; una serata tra musica, poesia e memorie della vecchia Barga, che quest’anno sarà particolarmente dedicata a Graziella; a cominciare proprio da questo premio intitolato al suo nome. Prossimamente verrà reso noto tutto il regolamento e le modalità per la partecipazione al Premio Graziella Cosimini.