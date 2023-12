Un ponte da tutto esaurito “Dati in crescita del 35%“

LUCCA

Boom di visitatori in città per il fine settimana dell’Immacolata Concezione, caratterizzato da un gran numero di iniziative che hanno attratto turisti da ogni parte d’Italia e non solo. Secondo i dati registrati, il numero dei visitatori è cresciuto di circa il 35% rispetto allo scorso anno, frutto delle mirate e specifiche campagne promozionali coordinate dall’ufficio turismo del Comune di Lucca che hanno raggiunto le limitrofe regioni italiane.

“Gli eventi e le iniziative di Lucca Magico Natale, coordinati dagli assessori Paola Granucci, Mia Pisano e Remo Santini, sono stati l’elemento trainante di questo successo, con l’inaugurazione della Fabbrica di Natale a Villa Bottini, letteralmente presa d’assalto dalle famiglie, – è la nota di Palazzo Orsetti –. e la mostra Atmosfera in Piazza San Francesco, che ha contribuito a valorizzare anche la zona est insieme alle suggestive luci di Via dei Fossi“. Le installazioni natalizie sono protagoniste assolute anche sui canali social, dove impazza l’hashtag #LMN con le foto delle illuminazioni abbinate alle bellezze culturali e artistiche del centro storico. A questo proposito l’amministrazione ricorda il contest fotografico in corso, che dopo le feste vedrà premiati a Palazzo Orsetti gli autori dei migliori scatti pubblicati con l’hashtag #LMN. Grande affluenza presso tutti i parcheggi, con ottimi riscontri anche per l’iniziativa del Comune in concerto con Autolinee Toscana, che prevedeva il servizio gratuito delle navette LAM nei pomeriggi dell’8, 9 e 10 dicembre e che proseguirà per tutti i fine settimana del mese.

“I numeri di questi giorni – commenta l’assessore al turismo Remo Santini – sono figli di una attenta strategia di promozione che coinvolge tutto il territorio, coordinata con grande competenza dall’ufficio turismo del Comune di Lucca. Le iniziative di Lucca Magico Natale hanno attratto ancora una volta turismo di qualità, dando forma ad una città viva, dinamica e suggestiva in ogni suo angolo. Per le vie del centro e dei quartieri si respira un’aria di festa, con una impronta innovativa negli eventi e nelle iniziative, che resta però fedele alle tradizioni più care ai cittadini ed al territorio. Proseguire con vigore in questa direzione, verso obiettivi sempre più ambiziosi – conclude – rappresenta priorità assoluta per una città che sta ogni giorno valorizzando sempre più le proprie immense potenzialità”.

L.S.