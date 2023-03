"Un piano per rilanciare le zone interne e periferiche"

Dirigenti di Fratelli d’Italia si sono riuniti ad Equi Terme per parlare di aree interne, organizzare una piattaforma di idee e di progetti per rilanciare e ripopolare le aree interne di Garfagnana e Lunigiana. "Vogliamo organizzare una piattaforma di idee e di progetti che serviranno come base programmatica per le regionali del 2025 e per le amministrative del 2024, dove saremo aperti a discutere anche con formazioni civiche - dichiarano il consigliere regionale di Fdi Vittorio Fantozzi e il deputato Alessandro Amorese - Bisogna continuare a sostenere le aree interne e periferiche della Toscana con investimenti destinati a rafforzare l’offerta dei servizi e la riqualificazione del patrimonio edilizio in abbandono. Per combattere fenomeni di spopolamento e favorire l’insediamento di imprese, sollecitiamo misure che incentivino l’apertura di botteghe e negozi e che consentano una riqualificazione urbana e abitativa. Ma chiediamo anche che siano potenziati i servizi quali sanità, trasporti e scuola. La nostra richiesta è quella di destinare investimenti crescenti e mirati per la ripartenza anche di questa fetta di Toscana".