Un piano complessivo di edilizia popolare. A chiederlo è Alleanza Rosso Verde che sostiene Giordano Del Chiaro alle amministrative capannoresi. "Negli ultimi anni – si legge in una nota di Leonardo Maccanti e Francesco Cerasomma - gli immobili messi a disposizione delle fasce più deboli della popolazione sono stati i sei alloggi a Castelvecchio di Compito e, grazie alla collaborazione con Fondazione Casa, i sei alloggi a Tassignano. Interventi importanti per un territorio come il nostro, ma non sufficienti rispetto a quella che è ormai una vera e propria crisi abitativa. Anche la Regione, di fronte a un’emergenza abitativa che si fa sempre più pressante e in assenza di risorse che dal Governo non arrivano o addirittura sono state cancellate, ha ritenuto essenziale un intervento straordinario e ha recentemente approvato il rifinanziamento del piano regionale per la casa, per 90 milioni di euro. E’ necessario che l’amministrazione comunale lanci essa stessa un piano straordinario. Serve un impegno serio non solo per la manutenzione ma anche per la realizzazione di nuove strutture, recuperando le volumetrie esistenti, senza consumare suolo. Questi progetti devono essere candidati su tutte le linee di finanziamento in modo da attrarre velocemente le risorse necessarie. Poi è prioritario intervenire per il recupero dei cosiddetti "alloggi di risulta", quelli che richiedono di essere risistemati prima della loro riassegnazione. Proprio mentre è in corso il bando Erp per l’accesso all’edilizia popolare, gli aventi diritto in graduatoria meritano una risposta".

M.S.