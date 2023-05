Un pensiero a chi è morto sul lavoro Ricordate le vittime di Bolognana

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Gallicano, come da consolidata tradizione, ha celebrato la Festa dei Lavoratori di fronte al monumento ai Caduti sul Lavoro nella frazione di Bolognana, in zona Rio Forcone. Alla presenza del sindaco David Saisi e con la collaborazione di Enel Green Power, la commemorazione del Primo Maggio ha riguardato il ricordo della tragedia che nel 1939 colpì l’intera Valle, segnando profondamente i suoi abitanti. Era la sera del 24 novembre di 84 anni fa, e la Società elettrica, allora Selt-Valdarno, stava realizzando proprio nella Valle del Serchio, nelle vicinanze della frazione gallicanese di Bolognana, alcune dighe artificiali e le relative gallerie di condotta delle acque. Fu proprio all’interno di una di quelle gallerie che, a causa dell’improvviso smottamento del terreno si verificò una terribile frana che costò la vita a dieci operai.

Così, ogni anno, il 1° Maggio, la piccola comunitàricorda i caduti sul lavoro con una cerimonia al monumento eretto in ricordo di quella tragedia. La commemorazione di un evento tragico che estende il suo significato alla giornata in cui si celebra la festa del lavoro e ripropone con forza e senza soluzione di continuità l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Quest’anno anche il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo era presente alla cerimonia e con lui anche il presidente della Provincia Luca Menesini, l’assessore regionale Stefano Baccelli e il consigliere regionale Mario Puppa, oltre alle principali sigle sindacali.

Tutti insieme hanno solennemente deposto tre corone dall’alloro. "Ho deciso di essere qui – ha dichiarato Antonio Mazzeo – a nome di tutto il Consiglio regionale e per dire che un lavoro dignitoso è solo un lavoro più sicuro. L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma non si può e non si deve morire per lavorare. Il primo maggio non è solo un giorno di festa, ma anche un giorno di lotta contro il precariato e contro le disuguaglianze, contro lo sfruttamento. Il lavoro è dignità, coesione e riscatto sociale. Dobbiamo allora prendere un impegno collettivo come istituzioni, lavoratori, sindacati, imprese per costruire le condizioni di un lavoro che sia dignitoso, sicuro e non precario, povero o senza tutele".

Fiorella Corti