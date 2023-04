Un pasticciere e un barista e due educatori professionali

1 Pasticcierea e 1 barista da inserire in organico. In pasticceria, lavoriamo quasi esclusivamente burro, materie prime di qualità limitando semilavorati e quanto non prodotto direttamente da noi. Richiesta esperienza, conoscenza delle basi della pasticceria classica e moderna, manualità, precisione, predisposizione al lavoro di squadra, voglia di imparare. Lavoro a tempo determinato con possibilità di tempo indeterminato. Per barista richiesta ottima conoscenza lingua italiana e scolastica della lingua inglese. Lavoro a tempo determinato con possibilità di indeterminato. Per candidarsi inviare mail a: [email protected]

2 educatori professionali di comunità con funzioni assistenziali. Lavoro a turni, notturno e nel fine settimana. Contratto 36 mesi con possibilità di tempo indeterminato. Sede: Capannori. Richiesto studio di tecnico della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale, OSS. E-mail: [email protected]