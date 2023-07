Un parco per Maraini Le Apuane ricordano l’intellettuale e poeta

Grande partecipazione all’Alpe di San Antonio, al fresco apuano del comune di Molazzana, per l’inaugurazione dell’atteso "Parco Culturale le Alpi Apuane di Fosco Maraini". Una domenica speciale per i tanti appassionati di montagna e per la figura del poliedrico e straordinario Maraini, grande alpinista, orientalista, etnologo, scrittore, fotografo, viaggiatore e poeta fiorentino, celebrato con tutti gli onori nei luoghi a lui tanto cari e che lo hanno visto "ospite" d’eccellenza negli ultimi anni della sua vita.

Al centro della giornata la sua abitazione a Pasquilora, oggi casa Museo grazie all’acquisto dal parte del comune di Molazzana e i sei itinerari didattico-emozionali adatti a qualsiasi tipo di escursionista. Un progetto promosso dal Cai che domenica era presenti con i vertici zonali, regionali e nazionali alla cerimonia ufficiale. Nel cammino lungo i sentieri sarà possibile conoscere tanto di Fosco Mariani, dalla sua vita, ai suoi viaggi, alle sue opere, alla sua vita, compreso i suoi strettissimi legami con le Alpi Apuane e la Garfagnana. L’intervento si è posto, infatti, l’obiettivo di conservare e tramandare i beni materiali e immateriali lasciati in questi luoghi da Maraini, offrendoli al visitatore e all’appassionato, cercando di accrescere la consapevolezza nella comunità locale del prezioso patrimonio culturale che, adeguatamente conservato e valorizzato, può partecipare al rilancio del territorio attraverso un modello di sviluppo economico-sociale.

Queste le parole del presidente nazionale del Cai Antonio Montani, presente a Pasquilora con Lorenzo Storti del gruppo regionale, seguito dai ringraziamenti del sindaco di Molazzana, Andrea Talani, che non ha dimenticato di ricordare come tutto il grande recupero è stato reso possibile dalla determinazione e l’impegno di molti enti che hanno collaborato insieme. A partire dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che, con l’Unione Comuni Garfagnana, hanno permesso all’amministrazione di procedere all’acquisto dell’abitazione di Maraini e, non per ultima, la preziosa collaborazione della seconda moglie dell’alpinista, Mieko Namiki. A credere molto e da subito nel progetto rigenerativo del Parco Culturale anche la Regione Toscana, presente all’inaugurazione con il consigliere Mario Puppa e il presidente Eugenio Giani. Iniziata con la visita al cimitero dell’Alpe dove riposa Fosco Maraini, la giornata di festa è proseguita con le prime escursioni conoscitive, le visite guidate alla Casa Museo, la presentazione del libro "Le montagne di Citluvit. Storia e storie di Fosco Maraini" a cura dell’autrice Francesca Brunelli, Maria Pacini Fazzi Editore. Grande suggestione, poi, per il concerto finale a cura dell’Associazione Musicale Il Serchio delle Muse.

Fiorella Corti