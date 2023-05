Un opuscolo per raccontare il paese ai turisti

Sono in via di definizione gli ultimi accorgimenti per la pubblicazione di un opuscolo, da diffondere a turisti, visitatori e villeggianti, che permetterà di conoscere il territorio attorno a Castelnuovo di Garfagnana a 360 gradi. "Stiamo lavorando- commenta il presidente della Pro Loco Silvio Fioravanti (foto)- già da alcuni mesi per creare uno strumento innovativo e di semplice consultazione con percorsi e itinerari nei principali borghi che coronano il centro di Castelnuovo. Ovvero tutte quelle piccole località che possiedono scorci e panorami straordinari e che non aspettano altro che essere scoperti. Sarà un viaggio ideale, pensato per accendere una luce anche nelle frazioni più piccole e isolate e che sarà un biglietto da visita importante. La Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana- conclude Fioravanti-, ancora una volta, si fa quindi promotrice di un’operazione di marketing territoriale".

Dino Magistrelli