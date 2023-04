Un olivo in ogni scuola Studenti a lezione di degustazione con il “prof“ Borella

Una corretta e sana alimentazione è la base di ogni stile di vita sano. Proprio il nostro paese è la patria di una delle diete più apprezzate e famose del mondo: la dieta mediterranea. Perché, dunque, non iniziare a impararne le basi fin dai banchi di scuola partendo proprio da uno dei suoi elementi fondamentali? L’olio non rappresenta solo un alimento che accompagna ogni piatto della nostra cucina, ma anche un prodotto di punta della nostra agricoltura essendo l’Italia tra i maggiori produttori di olio di oliva al mondo. L’associazione "Maestrod’olio" di Fausto Borella è tornata nelle scuole con il progetto "Un olivo in ogni scuola", un laboratorio sensoriale e di educazione alimentare, civica e ambientale sull’olivo e sull’olio extravergine di oliva.

La prima giornata di questa nuova iniziativa si è svolta alla scuola media Carducci e ha visto una classe di studenti della prima media partecipare a una degustazione alimentare e alla piantumazione, aiutati dallo stesso Fausto Borella, di un piccolo olivo all’interno del giardino scolastico della scuola cittadina.

"Lo scopo del progetto è quello di raccontare ai ragazzi come si fa a degustare non solo un olio extravergine di eccellenza – spiega Fausto Borella -, ma anche saperlo riconoscere e abbinare. È un progetto voluto fortemente che interesserà tutte le scuole della Lucchesia fino al 2025 con l’obiettivo di spiegare che si può avere un olio da primo prezzo, una nocciola o una crema da primo prezzo e poi dei prodotti di eccellenza.

Nella lezione che abbiamo fatto, i ragazzi hanno imparato a riconoscere un prodotto buono, discreto ed eccezionale. Tutto ciò merita di essere fatto capire perché possano così abbinare ad ogni piatto l’elemento giusto, ma possano anche tornare a casa e dire ai propri genitori che hanno assaggiato un qualcosa che, anche se costa qualche euro in più, merita di essere comprato".

Il progetto "Un olivo in ogni scuola" è sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e ha ottenuto il patrocinio del comune di Lucca e dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

"Siamo perfettamente in linea con quanto il ministero ha voluto indicare – dice la dirigente dell’Ust Donatella Buonriposi –, da diversi anni la sana alimentazione è uno degli obiettivi principali del ministero. Tramite queste iniziative i ragazzi possono imparare tantissimo e ad amare la natura. Tornare ad occuparsi della campagna è oggi un lavoro fondamentale che tanti giovani stanno imparando a riscoprire".

"Il prendersi cura dell’ambiente e il lavorare insieme sono temi fondamentali – sostiene l’assessore Simona Testaferrata -, questo olivo è un segnale importante in quanto l’olio rappresenta un elemento fondamentale della nostra dieta mediterranea".

Andrea Falaschi