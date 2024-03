Un nuovo defibrillatore in paese. Il dono della Diversi Impianti: "Le attività aiutano la comunità"

Un’area che ha graduatamente riacquistato il proprio prestigio, crescendo esponenzialmente negli ultimi anni e diventando il fulcro di uno sviluppo sano e rispettoso dell’ambiente, che arriva a coinvolgere sempre più aziende della Valle del Serchio. Siamo a Gallicano, in località Zinepri, nella zona destinata all’insediamento artigianale e Industriale del paese della Garfagnana, che giovedì scorso ha segnato un importante passo condiviso nella collaborazione tra pubblico e privato. Una delle aziende presenti nell’area, la Diversi Impianti Srl ha, Infatti, deciso di donare un defibrillatore alla comunità, installandolo in prossimità dell’agglomerato di attività commerciali, mettendolo al servizio di tutte le realtà presenti. All’inaugurazione ha partecipato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco David Saisi in compagnia del suo vice Dino Ponziani, che ha plaudito all’iniziativa. "Penso che questa donazione da parte della ditta Diversi Impianti sia uno dei migliori esempi di collaborazione tra ente pubblico e aziende locali - ha commentato David Saisi a margine dell’inaugurazione - e rappresenti una chiara dimostrazione di come attività locali possano contribuire al benessere della comunità, investendo nella salute e nella sicurezza di tutti". "Il ringraziamento alla dirigenza è d’obbligo e al contempo particolarmente sentito, anche perché corrisponde al nuovo volto di quest’area. Un motivo di orgoglio anche per la mia amministrazione, che tanto ha lottato per risanare questo ambito strategico. Dopo aver passato periodi particolarmente critici, vedere tanta comunione e sostegno reciproco volto alla sicurezza generale, è un dato significativo da celebrare come nuovo traguardo raggiunto. La nostra zona industriale ha vissuto una trasformazione straordinaria. Questo nuovo defibrillatore non solo aggiunge valore alla sicurezza dei lavoratori, ma sottolinea anche l’impegno condiviso nel garantire un ambiente di lavoro sicuro e accogliente".

A oggi sono oltre cento gli impiegati nelle aziende locali, dopo che l’area si era praticamente spopolata a causa della presenza di un impianto di bricchettaggio che rendeva l’aria maleodorante e irrespirabile, chiuso dopo interminabili battaglie per il ripristino delle condizioni ideali di piena vivibilità.

Fiorella Corti