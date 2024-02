“Un negozio che chiude è un impoverimento del tessuto“. Caro affitti ed ’e-commerce‘ sul banco degli imputati

Una saracinesca che rischia di abbassarsi insieme alle altre 76 che la Thun intende chiudere in Italia entro la fine del mese. E’ una delle vetrine più belle e allegre di via Fillungo. Da lì fanno capolino i teneri animaletti rappresentati in ceramica, accessori e oggetti per la casa che sanno distinguersi. Appeso a un filo anche il futuro occupazionale di quattro persone che attualmente vi lavorano. “Quando un negozio chiude o rischia di chiudere, in via Fillungo in particolare ma non solo, lascia un segnale inquietante e un tessuto che si impoverisce – è il commento del presidente di Confcommercio, Rodolfo Pasquini –. In questo caso si parla di un franchising ma, purtroppo, anche i negozi della tradizione non sono immuni da questo triste destino“. Si riaffaccia prepotentemente anche il tema degli affitti troppo esosi. “Il prezzo lo fa la domanda. Se un’azienda lo accetta pur essendo alto è chiaro che gli altri si tareranno su quel livello. E’ una questione di mercato su cui noi possiamo fare ben poco – sottolinea Pasquini –, però è effettivamente un fardello non indifferente per le attività. L’altro lato della medaglia ci dice però che alla nostra città, e al nostro tessuto commerciale, è riconosciuto un valore importante“.

E poi c’è il convitato di pietra, l’e-commerce. Il referente di Federmoda-Confcommercio, Federico Lanza, ha più volte esternato l’esigenza di un’equità sfuggente soprattutto sul piano fiscale. Una battaglia è stata vinta recentemente con l’adozione da parte del Governo, nel dicembre scorso, della “Global minimum tax”. Si tratta di una tassa minima del 15 per cento che verrà applicata anche ai colossi dell’e – commerce. Un passo in avanti nella direzione giusta, anche se sul terreno della concorrenza sleale, secondo Confcommercio, c’è ancora molta strada da fare. “Il fatto positivo – aggiunge Pasquini – è che in questo momento l’occupazione, soprattutto quella specializzata, trova ottime chance sul mercato. Mi auguro che così sarà, nella peggiore delle ipotesi, anche per il personale della Thun“.

Laura Sartini