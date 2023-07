“Un museo nell’ala del Galli Tassi“

L’associazione “Per Lucca e i suoi Paesi“ coglie al volo l’assist del sottosegretario Vittorio Sgarbi per rilanciare la volontà di rendere autonomi i musei lucchesi. “Un passaggio che porterebbe ad un significativo miglioramento dell’offerta culturale della nostra città – specifica l’associazione –. Oggi infatti i musei dotati di autonomia hanno concrete possibilità di mettere in atto efficaci iniziative culturali. I musei nazionali, pur non essendo di diretta competenza del comune, sono parte essenziale dell’offerta culturale e un’amministrazione che candida la città a capitale italiana della cultura ha il dovere di interessarsi di queste strutture, ben inteso di concerto con gli obbiettivi del Ministero competente“. “Riteniamo che sarebbe opportuno riunire in una sola sede tutte le opere pittoriche. Proponiamo dunque che il Comune di Lucca lavori con il Ministero della Cultura per valutare la possibilità di destinare l’ala Sud dell’ex Ospedale Galli Tassi a pinacoteca. Questo dopo aver verificato la possibilità di collegare l’immobile, attraverso un corridoio, in parte sotterraneo, con la sede attuale di Palazzo Mansi“. “Si otterrebbe – continua – così lo spazio necessario per un percorso pittorico di alto livello e soprattutto si porrebbe l’ingresso principale del Museo in via San Paolino, strada molto battuta dai turisti. Villa Guinigi potrebbe poi diventare un museo archeologico e del territorio. Infine il Comune potrebbe finalmente creare un museo del tessuto, della moda e dell’abito antico, esponendo un enorme patrimonio ancora non valorizzato“.